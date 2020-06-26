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Найден эффективный способ уничтожить коронавирус всего за 25 секунд

Ученые из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета заявили, что при помощи ультрафиолета можно полностью ликвидировать меньше, чем за полминуты.

Об этом открытии сообщил американский портал Biospace. Группа специалистов при обработке загрязненных COVID-19 материалов использовали технологию дальнего ультрафиолетового излучения и в ходе испытаний установила, что при воздействии 5 мДж/см2 вирус был уничтожен на 99% всего за 6 секунд, а при дозировке 22 мДж/см2 за 25 секунд ликвидировался на все 100%. Эксперты отметили, что для очистки от коронавируса помещения площадью в 15 квадратных метров необходима ультрафиолетовая энергосберегающая лампа мощностью 13 Ватт.

Что же касается распространения пандемии COVID-19, в России она медленно, но верно идет на убыль. По состоянию на 26 июня, в стране за прошедшие сутки зафиксировано менее 7000 случаев заражения, а именно 6800. Это минимальный уровень с апреля. Количество умерших увеличилось на 176 человек, до 8781 человека. Лидирует по числу заболевших по-прежнему Москва, но и здесь статистика позитивная: за прошедшие 24 часа количество инфицированных снизилось вдвое по сравнению с тем, что было 2 недели назад. «В столице подтверждено 813 новых случаев коронавируса. Это в два раза меньше, чем две недели назад, когда было зафиксировано 1714 случаев. 40,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 12,6% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с пандемией. Всего же с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 620 794 выявленных случаев, из них 384 152 заболевших уже выздоровели.

Фото: pexels

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