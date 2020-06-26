Найден эффективный способ уничтожить коронавирус всего за 25 секунд

Что же касается распространения пандемии COVID-19, в России она медленно, но верно идет на убыль. По состоянию на 26 июня, в стране за прошедшие сутки зафиксировано менее 7000 случаев заражения, а именно 6800. Это минимальный уровень с апреля. Количество умерших увеличилось на 176 человек, до 8781 человека. Лидирует по числу заболевших по-прежнему Москва, но и здесь статистика позитивная: за прошедшие 24 часа количество инфицированных снизилось вдвое по сравнению с тем, что было 2 недели назад. «В столице подтверждено 813 новых случаев коронавируса. Это в два раза меньше, чем две недели назад, когда было зафиксировано 1714 случаев. 40,1% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 12,6% - от 66 до 79 лет, еще 6% – старше 80 лет. Также 7,5% среди заболевших – дети», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с пандемией. Всего же с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 620 794 выявленных случаев, из них 384 152 заболевших уже выздоровели.

Фото: pexels

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!