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На животе девушки из-за редкой болезни можно рисовать пальцами

Пользователь сайта Reddit показала, как из-за редкого заболевания на ее животе можно рисовать пальцами, снимки она опубликовала под ником vxsts.

Автор поста выложила в Сеть фотографию своего живота, на котором можно увидеть красные разводы. «Я беременна и болею дерматографизмом. Теперь у меня есть широкий холст для создания рисунков», - подчеркнула она в подписи к изображению.

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Фото: Reddit/vxsts

Дермографизм, также известный как дермографическая крапивница - недуг, при котором кожа немедленно реагирует на любое физическое воздействие.

На коже людей с дерматографизмом, если провести по ней тупым предметом или просто почесать, возникает припухшая воспаленная полоса, которая приобретает форму линии прикосновения. Появляется локальная эритема (расширение капилляров), затем начинаются отек и воспалительная гиперемия окружающей ткани (транссудация жидкости). А через 20-30 минут - никаких следов.

Известно, что заболеть могут и взрослые, и дети, но чаще дермографизм бывает у молодых. Механизм его появления учеными до сих пор мало изучен.

Пользователи удивились рисункам на животе девушки. «Это выглядит одновременно красиво и пугающе», - написали они. «Выглядит как арабская каллиграфия», - считают в Сети.

Фото: Reddit/vxsts, pixabay.com

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