На животе девушки из-за редкой болезни можно рисовать пальцами

На коже людей с дерматографизмом, если провести по ней тупым предметом или просто почесать, возникает припухшая воспаленная полоса, которая приобретает форму линии прикосновения. Появляется локальная эритема (расширение капилляров), затем начинаются отек и воспалительная гиперемия окружающей ткани (транссудация жидкости). А через 20-30 минут - никаких следов.

Известно, что заболеть могут и взрослые, и дети, но чаще дермографизм бывает у молодых. Механизм его появления учеными до сих пор мало изучен.

Пользователи удивились рисункам на животе девушки. «Это выглядит одновременно красиво и пугающе», - написали они. «Выглядит как арабская каллиграфия», - считают в Сети.