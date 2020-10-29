На животе девушки из-за редкой болезни можно рисовать пальцами
Автор поста выложила в Сеть фотографию своего живота, на котором можно увидеть красные разводы. «Я беременна и болею дерматографизмом. Теперь у меня есть широкий холст для создания рисунков», - подчеркнула она в подписи к изображению.
Фото: Reddit/vxsts
Дермографизм, также известный как дермографическая крапивница - недуг, при котором кожа немедленно реагирует на любое физическое воздействие.
На коже людей с дерматографизмом, если провести по ней тупым предметом или просто почесать, возникает припухшая воспаленная полоса, которая приобретает форму линии прикосновения. Появляется локальная эритема (расширение капилляров), затем начинаются отек и воспалительная гиперемия окружающей ткани (транссудация жидкости). А через 20-30 минут - никаких следов.
Известно, что заболеть могут и взрослые, и дети, но чаще дермографизм бывает у молодых. Механизм его появления учеными до сих пор мало изучен.
Пользователи удивились рисункам на животе девушки. «Это выглядит одновременно красиво и пугающе», - написали они. «Выглядит как арабская каллиграфия», - считают в Сети.
Фото: Reddit/vxsts, pixabay.com
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