На турецких курортах выросло число заболевших COVID-19 после открытия границ с Россией
Глава ведомства написал об этом в своем микроблоге в социальной сети Twitter. «Впервые за последнее время мы видим серьезный рост количества заболевших. Разница между двумя соседними датами столь очевидна впервые за последнее время», — написал он. За 4 августа заразилось 1083 человека, в то время как в конце июля число заболевших стабильно не превышало 980-990 человек. Средний прирост, таким образом, оказался в районе 100 заболевших, что весьма внушительно за столь короткий промежуток времени.
Министр добавил, что, вероятнее всего, эти статистические данные связаны с празднованием Курбан-байрама и увеличением количества туристов после официального возобновления авиасообщения с Россией. Коджа призвал всех сделать все возможное, чтобы не допустить нового витка пандемии коронавирус и избежать опасных последствий, а также попросил не забывать о ношении масок.
С начала пандемии в январе 2020 года и по 5 августа зарегистрировано больше 18,5 миллионов подтвержденных случаев заражения COVID-19, более 700 тысяч людей скончались. В России выявлено 866,6 тысяч заболевших, из них 5204 человека – за последние сутки. Количество смертей в нашей стране достигло 14 490 человек.
Фото: depositphotos
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