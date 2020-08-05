На турецких курортах выросло число заболевших COVID-19 после открытия границ с Россией

Министр добавил, что, вероятнее всего, эти статистические данные связаны с празднованием Курбан-байрама и увеличением количества туристов после официального возобновления авиасообщения с Россией. Коджа призвал всех сделать все возможное, чтобы не допустить нового витка пандемии коронавирус и избежать опасных последствий, а также попросил не забывать о ношении масок.

С начала пандемии в январе 2020 года и по 5 августа зарегистрировано больше 18,5 миллионов подтвержденных случаев заражения COVID-19, более 700 тысяч людей скончались. В России выявлено 866,6 тысяч заболевших, из них 5204 человека – за последние сутки. Количество смертей в нашей стране достигло 14 490 человек.

Фото: depositphotos

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