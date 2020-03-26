На те же грабли: после развода люди выбирают похожих партнеров

Канадские эксперты пришли к любопытному выводу: после развода большинство мужчин и женщин выбирают партнеров, внешне и по своим качествам, похожим на предыдущих. И это при том, что после развода многие уверяют, что больше не повторят ошибок. Женщины, которых не устраивал мало зарабатывающий, инфантильный супруг, нередко выбирают в партнеры точно таких же мужчин. Исследователи пришли к такому выводу, наблюдая за 400 парами в разводе.

Парни, уставшие в браке от стервозного характера супруги, нередко влюбляются в девушек со схожим темпераментом. По мнению психологов, повторение одного и того же жизненного сценария может затянуться на долгие годы. Речь о случаях, когда партнер заставляет другого страдать. В таком случае стоит прорабатывать неправильные установки в кабинете психотерапевта.

Тем временем российский опрос показал, что женщины только в третьем браке становятся по-настоящему счастливыми. После двух разводов они четко знают, чего хотят и не предъявляют супругу завышенных требований. Причиной же расставания в первом браке зачастую становятся именно несбывшиеся ожидания партнеров, которые не хотели искать компромиссы.