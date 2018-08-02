«На следующий день приехала скорая»: Саша Савельева рассказала о неудачной голодовке

Иногда звезды идут на отчаянные меры в погоне за идеальной фигурой и не останавливаются даже перед риском проблем со здоровьем. На днях солистка группы «Фабрика» Саша Савельева откровенно призналась, что попробовала совсем ничего не есть, чтобы похудеть. В итоге звезда оказалась в больнице.

«Поголодала я один раз 36 часов, чтобы подтянуть что-то там, — рассказала Савельева в интервью журналу «7 дней». — На следующий день ко мне приехала скорая...».