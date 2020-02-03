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На память остались шрамы: родинка на руке женщины стала расти и превратилась в опухоль

Во время отпуска с родными девушка обнаружила, что привычное родимое пятно изменило цвет и увеличилось в размере.

Вернувшись из путешествия по Италии, 37-летняя Кристина, жительница Дании, отправилась к дерматологу. Родимое пятно на ее правой ладони стало заметно больше. Врач направила пациентку на биопсию. Результат оказался неутешительным — меланома (рак кожи) первой стадии.

Нужно сказать, что о диагнозе Кристина узнала, переживая личную драму: спустя 17 лет брака ее экс-муж покончил с собой. За пять месяцев до этого пара успела развестись, но женщина тяжело восприняла уход близкого человека и отца двоих ее детей. Услышав диагноз «рак», девушка не могла сдержать слез: что если она не сможет побороть болезнь и дети останутся сиротами?

Врачи тем временем настаивали на незамедлительном удалении пораженного участка кожи и замене его на другой, то есть на трансплантации. «Отрезок» кожи взяли с бедра пациентки. Женщине в итоге понадобилось две операции, так как в результате одной доктора повредили нерв на ее мизинце, пишет The Sun. Потребовался донорский нерв и еще одно хирургическое вмешательство.

По словам Кристины, самое главное — спустя полгода ей удалось побороть рак кожи. На память об операциях остались лишь шрамы на руке, которых она не стесняется.

Фото: vostock-photo

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