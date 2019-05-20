На младенцах начали испытывать экспериментальное лечение диабета

BBC News рассказывает о 24-летней англичанке Хлое Флиппард. Скрининг показал, что у ее 5-месячной дочери Авы есть риск развития диабета 1 типа. Такой диагноз уже получила ее старшая дочь Амелия, когда ей было всего 2 года. Сейчас девочке 5, и ей предстоит всю жизнь бороться с диабетом. Поэтому Хлоя решила рискнуть и дать согласие, чтобы ее 5-месячная дочь участвовала в исследованиях: она надеется, что это даст ей шанс жить нормальной жизнью.

Ученые Оксфордского университета при поддержке Национального института исследований в области здравоохранения начали в Великобритании первичное пероральное испытание приема инсулина у детей с рождения до 3 лет жизни. Ожидается, что в исследовании примут участие около 100 детей с повышенным риском развития диабета 1 типа. Часть из них будут получать инсулин в порошке, часть — плацебо. Прием препарата будет длиться с младенческого возраста до 3 лет. Наблюдать исследуемых будут до 6 лет. В ходе исследования будет изучено, можно ли научить иммунную систему переносить собственный инсулин в организме, чтобы предотвратить возникновение диабета 1 типа.