На любой вкус: топ-15 полезных продуктов, которые важно добавить в рацион весной

Среди полезных продуктов врач отметила квашеную капусту, которая богата янтарной кислотой и витамином С. «Даже цитрусовые не обладают таким количеством витамина С. Еще продукт содержит молочную кислоту и янтарную. В квашеной капусте содержится большое количество лактобактерий, которых нет даже в йогурте или ряженке», — сравнила Елена Соломатина. Данный продукт положительно сказывается на работе организма: позволяет производить больше энергии, оставаться в балансе, имеет омолаживающий эффект, улучшает работу сердца.

Кроме того, в весенний период необходимы витамины группы А. Они содержатся в перце, киви, орехах, сухофруктах, способствующих обновлению слизистых, а значит защищающих от вирусов. Также важно добавить в рацион рыбу, яйца, горох и зелень. Таким образом возможно улучшить когнитивные способности, обновить кожу и защитить неровную систему благодаря витамину D в составе. А авокадо, грибы, горох, миндаль, семечки и морепродукты из-за большого количества цинка улучшают репродуктивную функцию, заключила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».