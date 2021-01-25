На какое смертельно опасное заболевание может указывать хриплый голос

На фоне данного онкологического заболевания хрипота появляется из-за того, что опухоль растет и постепенно начинает давить на гортанный нерв в грудной клетке. Из-за этого наступает его паралич и голосовые связки деформируются. Однако рак легких проявляется не только этим симптомом, обычно он сопровождается целым комплексом признаков, среди которых – стойкая одышка, которая возникает при малейших усилиях, ощущение тяжести в груди, необъяснимая потеря веса, кровохаркание, постоянная усталость, отсутствие аппетита.

Фото: depositphotos

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