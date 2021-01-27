На какое опасное заболевание указывают частые спазмы в ногах

Эксперты подчеркнули, что заболевания периферических артерий – очень распространенный недуг, который поражает каждого двадцатого человека в возрасте старше 50 лет. Однако встречается эта проблема и у более молодых людей. «Практически каждый человек с данным заболеванием не ходит далеко или быстро, как ранее, поскольку возникают неприятные ощущения в ногах», – сообщили специалисты.

Фото: depositphotos

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