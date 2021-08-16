На какое недомогание указывают свойственные коронавирусу симптомы

По словам специалиста, если вы точно знаете, что не болеете COVID-19 — сдали тест ПЦР или анализ крови на антитела, — есть вероятность, что на вас влияет дефицит кислорода в атмосфере, так называемая «погодная гипоксия».

«"Погодная гипоксия" — явление, когда снижается содержание кислорода в воздухе. Наибольшее содержание кислорода в воздухе — около 22 процентов. Погодная гипоксия развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон», — сообщила Полина Астраханцева в беседе с радио Sputnik.