На какое недомогание указывают свойственные коронавирусу симптомы
По словам специалиста, если вы точно знаете, что не болеете COVID-19 — сдали тест ПЦР или анализ крови на антитела, — есть вероятность, что на вас влияет дефицит кислорода в атмосфере, так называемая «погодная гипоксия».
«"Погодная гипоксия" — явление, когда снижается содержание кислорода в воздухе. Наибольшее содержание кислорода в воздухе — около 22 процентов. Погодная гипоксия развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон», — сообщила Полина Астраханцева в беседе с радио Sputnik.
Недугу подвержен каждый человек, однако метеозависимые особенно чувствительны к данным воздействиям. «Когда у человека снижается содержание кислорода в крови, возникают неприятные ощущения — нехватка воздуха, головокружение, учащается дыхание, — это может приводить к резкой слабости, быстрой утомляемости, обморокам, одышке. Особенно подвержены этому люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, люди с наличием бронхиальной астмы или обструктивными заболеваниями легких, с заболеваниями нервной системы», — сказала врач. По ее мнению, чтобы легче перенести «погодную гипоксию», лучше всего проводить такой период на природе, где наибольшее содержание кислорода в атмосфере. Плюс ко всему будет кстати выполнение дыхательной гимнастики.
Также в подобные периоды необходимо быть осторожным, так как организм становится уязвим перед инфекциями.
Фото: freepik.com
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