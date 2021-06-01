На какие заболевания может указывать внезапное онемение губ
В интернет-издании «Медик Форум» сообщили о таком виде онкологических заболеваний, как рак ротовой полости, который характеризуется появлением опухоли в любой его части, в том числе — глотке. В этом случае ранняя диагностика повышает шансы на выживание с 50 до 90%. Поэтому эксперты рекомендуют примерно раз в месяц проводить осмотр рта: проверять на изменения слизистую оболочку, язык, десны и губы. Также важно знать о симптоматике заболевания.
Самым главным симптомом, по данным Cancer Research UK, считается онемение губ без каких-либо причин. Это происходит потому, что раковые клетки размножаются и вызывают повреждение нервов или кровеносных сосудов во рту. Кроме того, существуют и другие признаки рака рта, к которым относятся: появление красных или белых пятен во рту или на губах; болезненность или раздражение в области языка или рта; утолщенные пятна на языке и во рту; боль в челюсти; затруднения при жевании или глотании.
По статистике, злокачественным образованиям в области рта больше подвержены мужчины в возрасте от 40 лет. И увеличивает риск болезни неправильный образ жизни: употребление табака и алкоголя.
Фото: freepik.com
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