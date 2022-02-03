На какие тихие и незаметные симптомы рака кишечника мы не обращаем внимания
Врач общей практики Белинда Гриффитс в интервью для Медик Форум напомнила, что как многие виды рака, злокачественные опухоли кишечника лучше поддаются терапии, если диагностируются на ранней стадии. Кишечник является частью пищеварительной системы, участвующей в расщепления пищи и перемещении непереваренных отходов по направлению к прямой кишке – вот почему многие симптомы колоректального рака могут проявляться, когда человек посещает туалет.
Гриффитс уточнила, что обращаться к врачам стоит, если симптомы сохраняются дольше 21 дня. Но затягивать не стоит, потому что промедление может стоить собственного здоровья. Среди симптомов, которые врач называет, следует особое внимание уделить следующим:
«Стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника, такие как более частые испражнения, запоры или более жидкий стул, длящиеся более шести недель».
Проблема этих симптомов в том, что их часто упускают из вида, ведь все мы когда-то едим или пьем что-то не то, из-за чего наш желудок ведет себя не как обычно. К дополнительным и более тревожным знакам стоит отнести:
- Кровотечение из заднего прохода или кровь в стуле.
- Боль или уплотнение в животе.
- Схваткообразные боли в животе.
- Необычайно сильная усталость.
- Похудение, которого человек не добивался.
- Трудности с дыханием.
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