passion.ru
1 мин.

На какие тихие и незаметные симптомы рака кишечника мы не обращаем внимания

Необходимость делать ежегодные чекапы вызвана отнюдь не желанием врачей потыкать вас иголками и постучать по нам молоточками. Регулярные осмотры у врачей важны для диагностики серьезных заболеваний на ранних стадиях. Пожалуйста, если вы давно не посещали врачей и не обследовались, то не стоит ждать, пока что-то заболит, лучше сходите в ближайшее время. Это важно для вас самих. Одним из таких серьезных заболеваний, где ключевую роль играет диагностика на ранней стадии является рак.
На какие тихие и незаметные симптомы рака кишечника мы не обращаем внимания

Врач общей практики Белинда Гриффитс в интервью для Медик Форум напомнила, что как многие виды рака, злокачественные опухоли кишечника лучше поддаются терапии, если диагностируются на ранней стадии. Кишечник является частью пищеварительной системы, участвующей в расщепления пищи и перемещении непереваренных отходов по направлению к прямой кишке – вот почему многие симптомы колоректального рака могут проявляться, когда человек посещает туалет.

Гриффитс уточнила, что обращаться к врачам стоит, если симптомы сохраняются дольше 21 дня. Но затягивать не стоит, потому что промедление может стоить собственного здоровья. Среди симптомов, которые врач называет, следует особое внимание уделить следующим:

«Стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника, такие как более частые испражнения, запоры или более жидкий стул, длящиеся более шести недель».

Проблема этих симптомов в том, что их часто упускают из вида, ведь все мы когда-то едим или пьем что-то не то, из-за чего наш желудок ведет себя не как обычно. К дополнительным и более тревожным знакам стоит отнести:

  • Кровотечение из заднего прохода или кровь в стуле.
  • Боль или уплотнение в животе.
  • Схваткообразные боли в животе.
  • Необычайно сильная усталость.
  • Похудение, которого человек не добивался.
  • Трудности с дыханием.

Фото: Freepik

Источник: Медик Форум
Новости партнеров
О чем говорят