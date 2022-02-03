На какие тихие и незаметные симптомы рака кишечника мы не обращаем внимания

Врач общей практики Белинда Гриффитс в интервью для Медик Форум напомнила, что как многие виды рака, злокачественные опухоли кишечника лучше поддаются терапии, если диагностируются на ранней стадии. Кишечник является частью пищеварительной системы, участвующей в расщепления пищи и перемещении непереваренных отходов по направлению к прямой кишке – вот почему многие симптомы колоректального рака могут проявляться, когда человек посещает туалет.

Гриффитс уточнила, что обращаться к врачам стоит, если симптомы сохраняются дольше 21 дня. Но затягивать не стоит, потому что промедление может стоить собственного здоровья. Среди симптомов, которые врач называет, следует особое внимание уделить следующим: