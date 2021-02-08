На какие проблемы со здоровьем указывают темные круги под глазами
В беседе с «Пятым каналом» Ксения Бочарова, врач-аллерголог, иммунолог, отметила, что, конечно, режим дня и образ жизни могут влиять на появление темных кругов под глазами. Сказываются на их появлении и состоянии кожи в целом и чрезмерная любовь к кофе и крепкому чаю, а также курение, долгое сидение за компьютером или увлечение гаджетами. В некоторых случаях данный дефект и вовсе обусловлен генетическими особенностями и считается вариантом нормы. Однако порой причины проблемы более серьезны.
Так, по мнению медика, потемнение в перорбитальной области может быть следствием кислородного голодания. «Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами», — говорит Бочарова.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!