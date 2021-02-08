На какие проблемы со здоровьем указывают темные круги под глазами

Так, по мнению медика, потемнение в перорбитальной области может быть следствием кислородного голодания. «Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами», — говорит Бочарова.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!