На какие органы чувств, помимо обоняния и вкуса, влияет COVID-19

«Коронавирусная инфекция — нейротропный вирус, он бьет по нервной системе, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости. В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва, и человек начинает терять слух. Причем могут выпадать как высокие, так и низкие и средние частоты», — объяснил первую причину Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

Ко второй причине специалист относит проблемы слуховой трубы, когда развивается евстахиита, то есть воспаления слизистой оболочки слуховой (евстахиевой) трубы: «Поскольку вирус попадает к нам воздушно-капельным путем, инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку. И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха, когда со стороны слухового нерва все в порядке, а есть проблема именно слуховой трубы, развивается евстахиит. С этим бороться проще: воспаление гасится, и ощущение снижения слуха и заложенности уха уходит достаточно быстро», — отметил Владимир Зайцев.

При обнаружении ухудшения слуха не стоит заниматься самолечением, так как проблему это не решит, а лишь может усугубить. Необходимо обратиться к специалисту и пройти назначенное лечение.