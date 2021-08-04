На какие нарушения в организме указывают трещины на пятках и как от них избавиться

По словам Марии Васильевой, можно предотвратить появление трещин, если носить удобную обувь, увлажнять пятки кремами и мазями с мочевиной и пятипроцентной салициловой кислотой в составе. «Если трещины уже образовались, то нужно обязательно их промывать антисептиком, например, хлоргексидином, и использовать крем или мазь с метилурацилом», — сказала эксперт. При этом она отметила, если не получается улучшить состояние кожи в области пяток, необходимо обратиться к врачу.

Помимо всего прочего, на появление трещин могут влиять и различные сбои в работе организма. Например, гормональное нарушение, которое возможно при сахарном диабете, постменопаузе, при витаминной недостаточности, аллергических реакциях, псориазе или грибковом поражении кожи стоп. Также увеличивать риск возникновения недуга могут и заболевания: атеросклероз сосудов нижних конечностей и варикозная болезнь или хроническая сердечная недостаточность.

«Поэтому нужно обязательно проводить правильную гигиену хотя бы раз в неделю. А также делать медицинский педикюр, использовать скрабы, увлажняющие кремы и обязательно носить удобную обувь», — заключила Мария Васильева.