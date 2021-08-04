На какие нарушения в организме указывают трещины на пятках и как от них избавиться
Дело в том, что в организме человека места, служащие для опоры костей, находятся под постоянным механическим воздействием. Влияние усиливается, например, при деформации стопы, нарушении осанки и физической активности. «Чем больше и активнее это воздействие, тем быстрее клетки поверхностного слоя эпидермиса, рогового слоя начинают делиться, утолщаться. Кожа теряет свою эластичность, нарушается ее кровоснабжение и ее чувствительность», — пояснила медик в беседе с 5-tv.ru.
По словам Марии Васильевой, можно предотвратить появление трещин, если носить удобную обувь, увлажнять пятки кремами и мазями с мочевиной и пятипроцентной салициловой кислотой в составе. «Если трещины уже образовались, то нужно обязательно их промывать антисептиком, например, хлоргексидином, и использовать крем или мазь с метилурацилом», — сказала эксперт. При этом она отметила, если не получается улучшить состояние кожи в области пяток, необходимо обратиться к врачу.
Помимо всего прочего, на появление трещин могут влиять и различные сбои в работе организма. Например, гормональное нарушение, которое возможно при сахарном диабете, постменопаузе, при витаминной недостаточности, аллергических реакциях, псориазе или грибковом поражении кожи стоп. Также увеличивать риск возникновения недуга могут и заболевания: атеросклероз сосудов нижних конечностей и варикозная болезнь или хроническая сердечная недостаточность.
«Поэтому нужно обязательно проводить правильную гигиену хотя бы раз в неделю. А также делать медицинский педикюр, использовать скрабы, увлажняющие кремы и обязательно носить удобную обувь», — заключила Мария Васильева.
Фото: freepik.com
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