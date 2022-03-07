На какие «безобидные» симптомы стоит обращать внимание, чтобы не потерять слух

По исследованиям, потеря слуха затронула уже более 12 миллионов человек лишь на Британских островах. Специально для Express.co.uk сурдолог рассказал, какие симптомы могут указывать на возможную потерю слуха. Зачастую люди не сразу замечают, что плохо слышат окружающих: поначалу они списывают это на свою невнимательность, любят употреблять фразу «Да я летаю в облаках» и на ряд похожих причин. Осознание того, что люди чаще всего теряют слух к старости, безусловно, успокаивает молодых, однако все равно нельзя забывать про возможность оглохнуть в любом возрасте.

Кэти Огден, менеджер по обучению ReSound в Северо-Западной Европе, поделилась ключевыми симптомами, которые могут сигнализировать о возможной потере слуха.

Во-первых, обратите внимание на громкость вашего телевизора/ ноутбука/ музыки в наушниках. Если вы заметили, что она увеличилась, то стоит задуматься. Кэти Огден сказала: «Если для одного члена семьи телевизор звучит громче, чем хотелось бы остальным, то хорошей идеей было бы проведение оценки слуха».