На какие «безобидные» симптомы стоит обращать внимание, чтобы не потерять слух
По исследованиям, потеря слуха затронула уже более 12 миллионов человек лишь на Британских островах. Специально для Express.co.uk сурдолог рассказал, какие симптомы могут указывать на возможную потерю слуха. Зачастую люди не сразу замечают, что плохо слышат окружающих: поначалу они списывают это на свою невнимательность, любят употреблять фразу «Да я летаю в облаках» и на ряд похожих причин. Осознание того, что люди чаще всего теряют слух к старости, безусловно, успокаивает молодых, однако все равно нельзя забывать про возможность оглохнуть в любом возрасте.
Кэти Огден, менеджер по обучению ReSound в Северо-Западной Европе, поделилась ключевыми симптомами, которые могут сигнализировать о возможной потере слуха.
Во-первых, обратите внимание на громкость вашего телевизора/ ноутбука/ музыки в наушниках. Если вы заметили, что она увеличилась, то стоит задуматься. Кэти Огден сказала: «Если для одного члена семьи телевизор звучит громче, чем хотелось бы остальным, то хорошей идеей было бы проведение оценки слуха».
Во-вторых, вспомните: просите ли вы повторить людей произнести сказанное? Если да, то стоит это отметить. Да, иногда вы можете быть рассеянны и поэтому что-то не услышать. Однако если вы стали все чаще переспрашивать уже сказанное у собеседника, то стоит задуматься.
В-третьих, если вы ушли в себя и избегаете общения, то есть вероятность того, что вы некомфортно себя чувствуете в обществе из-за низкого качества своего слуха. По словам аудиолога, человек, избегающий общения, может испытывать дискомфорт при разговорах с людьми из-за страха показаться странным. «Как люди, мы должны быть общительными, и потеря слуха, определенно, может помешать этой потребности, и эту проблему нужно решать быстро», — заверила Кэти Огден.
Помните, что потеря слуха — это небыстрый процесс. Наш мозг умеет приспосабливаться и привыкать к изменившимся условиям. В данном случае он работает так же. Если вдруг вы стали замечать за собой один или несколько из описанных выше симптомов, то вам стоит записаться к специалисту. Важно не пускать эту проблему на самотек и заниматься своим здоровьем.
Фото и видео: Freepik.ru, Passion.ru