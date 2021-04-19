Мышиная лихорадка: что нужно знать о болезни и ее профилактике

Эксперты Роспотребнадзора выяснили, что причиной серьезного снижения данного заболевания стала пандемия COVID-19, сообщает «Интерфакс». Связано это с ограничениями в передвижении населения. В 2020 году зарегистрировано 3 845 случаев заражения. Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в Приволжском федеральном округе.

Напомним, в медицине мышиной лихорадкой называется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острое заболевание, вызываемое хантавирусами. Переносчиками инфекции в природе являются млекопитающие, а именно мелкие грызуны. Заражение происходит не обязательно при прямом контакте человека с мышами, это возможно даже при вдыхании пыли, во время отдыха на природе, на даче. Возбудитель ГЛПС проникает в организм воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, а также через повреждения кожи, в редких случаях при укусах.

Заболевание поначалу себя не проявляет, а позже начинает стремительно развиваться: температура тела поднимается до 38-40°, начинаются головная и мышечная боли, озноб, отмечаются покраснения в верхней части тела. Часто лихорадку путают с гриппом. Далее происходят нарушения в работе почек: уменьшается суточное количество выделяемой мочи, вплоть до полного отсутствия, может появиться кровь при мочеиспускании, беспокоят боли в области поясницы и в животе.