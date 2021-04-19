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Мышиная лихорадка: что нужно знать о болезни и ее профилактике

Показатели заболеваемости мышиной лихорадкой стали самыми низкими в России за последние 10 лет, однако опасность сохраняется!

Эксперты Роспотребнадзора выяснили, что причиной серьезного снижения данного заболевания стала пандемия COVID-19, сообщает «Интерфакс». Связано это с ограничениями в передвижении населения. В 2020 году зарегистрировано 3 845 случаев заражения. Самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему сохраняется в Приволжском федеральном округе.

Напомним, в медицине мышиной лихорадкой называется геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острое заболевание, вызываемое хантавирусами. Переносчиками инфекции в природе являются млекопитающие, а именно мелкие грызуны. Заражение происходит не обязательно при прямом контакте человека с мышами, это возможно даже при вдыхании пыли, во время отдыха на природе, на даче. Возбудитель ГЛПС проникает в организм воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем, а также через повреждения кожи, в редких случаях при укусах.

Заболевание поначалу себя не проявляет, а позже начинает стремительно развиваться: температура тела поднимается до 38-40°, начинаются головная и мышечная боли, озноб, отмечаются покраснения в верхней части тела. Часто лихорадку путают с гриппом. Далее происходят нарушения в работе почек: уменьшается суточное количество выделяемой мочи, вплоть до полного отсутствия, может появиться кровь при мочеиспускании, беспокоят боли в области поясницы и в животе.

Стоит отметить, что для других людей больной человек не заразен. Но при появлении каких-либо признаков необходимо немедленно обратиться ко врачу и начать лечение в условиях стационара.

Как и большинство болезней, ГЛПС можно предупредить, если следовать некоторым правилам:

На природе

  • При нахождении на пикниках не раскладывать продукты на земле, траве и пр. Используйте клеенки, пледы.

  • При ночлеге на природе убирайте продукты подальше в сумку или подвешивайте провиант на деревья.

  • Местом для ночлега выбирайте не заросшие участки леса.

На даче

  • Если у вас есть дача, то при долгом отсутствии в ней по приезде обязательно проветрите помещение и сделайте влажную уборку.

  • При уборке сараев, гаражей воспользуйтесь марлевой повязкой или респиратором, перчатками. В перерывах не ешьте. После мероприятия одежду постирайте.

  • Своевременно вывозите бытовой мусор, не захламляйте территорию.

  • Заделайте все возможные лазейки для грызунов в ваш дом.

  • Проводите своевременное истребление нежелательных жителей — мышей или крыс — в вашем доме.

Фото: pixabay.com

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