Мясников высмеял рекомендации не заниматься сексом после вакцинации

В минувший четверг, 8 июля, Денис Грайфер на брифинге рекомендовал воздержаться от секса и других физических нагрузок в течение трех дней после введения вакцины: «Секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации».

Однако это заявление высмеял и опроверг теледоктор Александр Мясников. «А секс тут причём?!! Не мочить почему?? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!», — высказался специалист в своем Telegram-канале. Кроме того, Мясников прокомментировал рекомендации по отказу от алкоголя и курения. По его словам, алкоголем и правда не следует злоупотреблять, но курение имеет затяжные последствия, а не сиюминутный эффект.

В заключении публикации Мясников объяснил, что люди и так колеблются на счет вакцинации, а им еще выпивать нельзя, курить нельзя, секс нельзя. Тогда Александр привел в пример старый анекдот: «Партсобрание, Председатель спрашивает кандидата в Партию: