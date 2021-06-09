Мясников поделился лайфхаком, как быстрее попасть к врачу в поликлинике

Гость программы Дмитрий Майчук посоветовал прийти в регистратуру и заявить об острой боли, тогда сотрудники не имеют права вам отказать и обязаны направить к нужному врачу. «Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет», — пояснил врач.

При любом воспалении глаз офтальмолог порекомендовал использовать препараты с интерфероном альфа-2b, а также антибиотики и антигистаминные средства. Однако более правильным решением проблемы будет очная консультация специалиста. Важно не заниматься самолечением, чтобы не усугубить ситуацию.