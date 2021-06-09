Мясников поделился лайфхаком, как быстрее попасть к врачу в поликлинике
В эфире своей программы «О самом главном», которая транслируется на телеканале «Россия-1», Мясников побеседовал с офтальмологом Дмитрием Майчуком. По теме выпуска медики обсудили опасность конъюнктивита, при котором человеку нужно попасть к врачу не позднее, чем через два дня. При этом ведущий отметил, что за такой маленький срок человек навряд ли сможет попасть на прием, но необходимо настаивать на своем.
Гость программы Дмитрий Майчук посоветовал прийти в регистратуру и заявить об острой боли, тогда сотрудники не имеют права вам отказать и обязаны направить к нужному врачу. «Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет», — пояснил врач.
При любом воспалении глаз офтальмолог порекомендовал использовать препараты с интерфероном альфа-2b, а также антибиотики и антигистаминные средства. Однако более правильным решением проблемы будет очная консультация специалиста. Важно не заниматься самолечением, чтобы не усугубить ситуацию.
Фото: Instagram drmyasnikov.ru
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