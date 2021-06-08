Мясников объяснил, от каких болезней может защитить своевременное лечение зубов
Стоматологические проблемы способны запустить в организме другие заболевания, об этом рассказал Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1».
«Полость рта – это не изолированный орган, он тесно связан со многими системами нашего организма», – сообщает ведущий. Кариес, пародонтит, воспаление десен и другие воспаления полости рта могут привести к ряду болезней. Например, зуб с кариесом может приводить к отраженной боли, когда он задевает нервные окончания, она отдает в голову или шею. Кроме того, головная боль возникает из-за неправильного прикуса: во время жевания начинают болеть голова или ухо.
Больные зубы приводят к воспалению и кровоточивости десен, а также к образованию карманов между зубами, где и поселяются бактерии, которые при ослабленном иммунитете влияют на здоровье сердца. «Бактерии, вызывая процессы воспаления, «кусают» наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем – не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления», – объяснил доктор.
Несвоевременное лечение может повлиять и на пищеварительную систему. В некоторых случаях бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы.
Посещать стоматолога рекомендуется каждые пол года. За молочными зубами также нужно следить, чтобы у ребенка не возникла ситуация, которая может привести к активности бактерий.
Фото: Instagram alexander_myasnikov1
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!