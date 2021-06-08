Мясников объяснил, от каких болезней может защитить своевременное лечение зубов

Стоматологические проблемы способны запустить в организме другие заболевания, об этом рассказал Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1».

«Полость рта – это не изолированный орган, он тесно связан со многими системами нашего организма», – сообщает ведущий. Кариес, пародонтит, воспаление десен и другие воспаления полости рта могут привести к ряду болезней. Например, зуб с кариесом может приводить к отраженной боли, когда он задевает нервные окончания, она отдает в голову или шею. Кроме того, головная боль возникает из-за неправильного прикуса: во время жевания начинают болеть голова или ухо.