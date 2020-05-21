«Мы уже на плато»: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

«Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. Начиная с 1-2 мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до десяти тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не сто процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — сказал Альтштейн. В то же время, по информации ВОЗ, общее количество заболевших коронавирусом в мире преодолело отметку в 5 миллионов. В России на 21 мая зафиксировано 317 554 зараженных, из них 8849 человек – за прошедшие сутки. Эти цифры свидетельствуют о том, что мировое сообщество еще далеко от победы над пандемией. Потому, по словам вирусолога, важно продолжать соблюдать противоэпидемиологические правила безопасности, среди которых – соблюдение социальной дистанции, регулярное мытье рук, ношение масок и перчаток при выходе на улицу и использование дезинфицирующих средств.

Фото: pixabay

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