Лишний вес не только от стресса: какие эмоции способствуют набору веса

Но не только негативные эмоции влекут прибавку в килограммах. «Кто-то, бывает, от горя ест, кто-то от горя, наоборот, худеет. Кто-то ест от радости, чтобы эту радость сделать более насыщенной. Поэтому из-за любых эмоций можно набрать вес», — заявила эксперт.

В некоторых случаях лишний вес появляется не от еды, а в результате проблем с взаимодействием с социумом, как защита от окружающих. Человеку может быть сложно выстраивать контакты или у него был негативный опыт — например, травля в школе, пишет «Вечерняя Москва».

Все дело в психосоматике, считает Марина Гладышева, потому избавляться от ненужных килограммов надо вместе с психологами. «Есть специалисты, которые работают с проблемами веса. Есть специальные психологи-коучи, которые конкретизируются на этой проблеме и могут помочь разобраться с причиной. Потому что следствие «лечить» не очень полезно — потом человек все равно сорвется. Нужно посмотреть, что стоит за привычкой есть и чего человеку хотелось бы на самом деле. Может быть, построить отношения, как-то реализоваться. Если попытаться человеку как-то помочь, то потребность "что-то заедать" просто уйдет как ненужная», — уверена эксперт. В противном случае потребуется помощь диетологов, эндокринологов, нутрициологов.