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"Мы думали, у него просто режутся зубки": молодые родители проглядели у 9-месячного сына опасную инфекцию

Когда 9-месячный Барни стал отказываться от еды и плохо спать, его родители, 29-летние Том и Ханна Линч, подумали, что у малыша просто режутся зубки. Поэтому даже невысокую температуру, поднявшуюся у мальчика, родители не сочли поводом для волнения.

Однако, уже через пару дней состояние Барни резко ухудшилось. Малыш корчился от боли и безостановочно плакал.

Когда Том и Ханна все же решили отвезти сына в больницу, они явно не были готовы к тому, что их там ожидало. После ряда анализов и рентгена, врачи огорошили молодых родителем страшным диагнозом. У Барни обнаружили септический артрит - воспаление суставов, вызванное бактериальной инфекцией, которая может быть опасной для жизни, если вовремя не принять меры. Обычно бактерии попадают в кровоток через рану, но в случае Барни причиной инфекции стала обычная простуда.

Септический артрит может поражать любой сустав тела, однако чаше всего локализуется в бедрах и коленях. У Барни инфекция распространилась по всему телу и локализовалась в суставе вокруг бедренной кости. Чтобы “вычистить” инфекцию мальчику понадобилась операция, однако даже после этого Барни не полегчало. В течение восьми дней у него держалась высокая температура, тогда врачи назначили малышу анализ МРТ, который показал, что инфекция успела распространиться дальше и проникнуть в другие суставы.

Для удаления оставшейся части инфекции Барни понадобилась повторная операция, после которой, уже через сутки мальчик был весел и чувствовал себя значительно лучше.

Несмотря на то, что операция прошло успешно, врачам все же пришлось удалить у ребенка небольшую инфицированную часть бедра. Как это скажется на его дальнейшем физическом развитии, можно будет судить лишь после того, как Барни начнет ходить, но Том и Ханна надеятся только на лучшее.

Фото: Vostock-photo

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