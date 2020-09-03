«Мы должны научиться уживаться с вирусами»: ученый предупредил о риске новой пандемии в мире
В интервью онлайн-изданию «РИА Новости» эксперт заявил, что развитие событий, которое потрясло весь мир в 2020 году, может повториться. От новой пандемии нельзя превентивно защититься или как-то ее предсказать. Опасаться стоит в первую очередь новых разновидностей гриппа, которые появляются ежегодно и тихо уносят тысячи жизней. Однако сценарий, при котором вновь будут полностью закрыты все границы и введен тотальный карантин, неразумен.
«Если пандемия вирусов в мире повторится, закрытие стран не будет подходящим решением. Мы должны научиться уживаться с вирусами», – отметил Мохафаза.
Чтобы взять ситуацию под контроль и избежать дальнейшего распространения инфекции, будет достаточно соблюдать элементарные меры безопасности: соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маски в людных местах, а также изолировать больных и контактировавших с ними людей. И это касается не только пандемии COVID-19, который уже никуда не исчезнет, но и других вирусов, в том числе и гриппа. Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса, начавшуюся в Китае и быстро распространившуюся по всему мира, пандемией. С тех пор количество подтвержденных случаев инфицирования достигло 26 миллионов человек.
Фото: pixabay
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