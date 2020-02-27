По результатам опросов, после прожитых в браке лет и мужчины, и женщины теряют друг к другу сексуальный интерес. Обоим хочется острых ощущений, но многолетние привычки, однообразие не позволяют их добиваться. Мало кто из пар открыто обсуждает свои сексуальные желания или тем более спешит на прием к сексологу. Мужчины сетуют, что женщины в браке, нередко после родов, полнеют и не всегда спешат тратиться на красивое белье и процедуры по уходу. Таким образом неухоженность по-прежнему лидирует среди причин, по которым мужчина теряет интерес к партнерше.У женщин свои претензии. По мнению дам, на их сексуальном влечении не лучшим образом сказываются недостаточные доходы семьи (нехватка денег), занятость мужа, бытовые хлопоты, которые непринято ценить. Часть мужчин отметила в ходе опроса, пишет Daily Mail, что им попросту надоело заниматься сексом с одной и той же женщиной, на этом фоне сексуальное желание подавлено или отсутствует вовсе. Также либидо снижает постоянная ревность со стороны супруги и неуважение к его интересам. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!