Мужчину избавили от редкой аллергии на оргазм с помощью гормона беременности

25-летний американец с 16 лет заметил за собой странную особенность: после семяизвержения в результате мастурбации или полового акта он чувствовал себя на редкость плохо: усиливалось чувство тревоги, слабость и подавленность. Более того, симптомы не проходили на протяжении недели, а то и двух.

В итоге молодой человек всеми силами пытался избегать получения оргазмов, что не лучшим образом сказывалось на его личной жизни. Парень обращался к разным врачам, включая психиатров. Затем бедолаге поставили диагноз «синдром посторгазмического недомогания». Термин молодой: подобное расстройство стали диагностировать лишь в 2002 году, пишет журнал ScienceDirect.

Анализы показали, что у пациента маленький уровень тестостерона. А его патологию можно еще назвать аллергией на сперму. Затем доктора назначили американцу инъекции ХГЧ - гормона, который вырабатывается у женщин во время беременности. Это дало результаты: тестостерона прибыло, парень почувствовал себя лучше и больше не боится «доводить дело до оргазма».