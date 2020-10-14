Мужчина внезапно потерял слух после лечения от коронавируса в реанимации
45-летний британец стал пятым человеком в мире и первым в Великобритании, потерявшим слух из-за коронавируса. По данным издания, мужчина страдал астмой, но в остальном был «в хорошей форме». Он был госпитализирован через 10 дней после того, как появились симптомы COVID-19. Потребовалась помощь в отделении интенсивной терапии, и британца поместили в реанимацию на 30 дней. Несмотря на то, что в анамнезе пациента не было проблем с ушами, после длительного лечения он заметил левосторонний шум и внезапную потерю слуха.
В отчете, подробно изложенном в журнале BMJ Case Reports, этот случай описывается как внезапная сенсоневральная потеря слуха (SSNHL). Эксперты из Университетского колледжа Лондона и Королевской национальной больницы уточнили, что это достаточно редкое осложнение после коронавируса и его «легко упустить в условиях интенсивной терапии». По их словам, повышение осведомленности позволит медикам назначать ранний курс стероидов, который дает наилучшие шансы на восстановление слуха.
«Потеря слуха и шум в ушах - это симптомы, которые наблюдались у пациентов как с COVID-19, так и с вирусом гриппа, - уточнили специалисты. - Учитывая широкое распространение вируса среди населения и значительную заболеваемость потерей слуха, важно продолжить изучение этого вопроса». Врачи посоветовали коллегам расспрашивать всех больных о слухе и при выявлении проблем в срочном порядке направлять в отоларингологию.
Фото: Pixabay.com
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