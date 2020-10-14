Мужчина внезапно потерял слух после лечения от коронавируса в реанимации

В отчете, подробно изложенном в журнале BMJ Case Reports, этот случай описывается как внезапная сенсоневральная потеря слуха (SSNHL). Эксперты из Университетского колледжа Лондона и Королевской национальной больницы уточнили, что это достаточно редкое осложнение после коронавируса и его «легко упустить в условиях интенсивной терапии». По их словам, повышение осведомленности позволит медикам назначать ранний курс стероидов, который дает наилучшие шансы на восстановление слуха.

«Потеря слуха и шум в ушах - это симптомы, которые наблюдались у пациентов как с COVID-19, так и с вирусом гриппа, - уточнили специалисты. - Учитывая широкое распространение вируса среди населения и значительную заболеваемость потерей слуха, важно продолжить изучение этого вопроса». Врачи посоветовали коллегам расспрашивать всех больных о слухе и при выявлении проблем в срочном порядке направлять в отоларингологию.