Мужчина удалил зуб у стоматолога и стал миллионером

По пути домой от дантиста, чтобы поднять себе настроение и испытать силу своего нового талисмана, мужчина решил купить лотерейный билет. В этот же день прошел розыгрыш, в ходе которого выяснилось, он не просто победил, а сорвал джекпот в размере 1 миллиона австралийских долларов (около 47 миллионов рублей по текущему курсу). Победитель был ошеломлен, когда понял, насколько силен оказался его новый амулет. «Это просто волшебное событие, и мне до сих пор сложно в это поверить. Еще утром день начинался ужасно. Поход к стоматологу сам по себе неприятен, но удаление зубов – это вдвойне ужасно. Только по этой причине я решил попытать удачу в лотерею – мне было необходимо взбодриться», – признался счастливый миллионер, добавивший, что потратит выигрыш, чтобы выплатить ипотеку за дом, помочь семье и жить в спокойствии и безопасности дальше. Работу оставлять он пока не планирует.

Фото: depositphotos

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