Мужчина удалил зуб у стоматолога и стал миллионером
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, мужчина, пожелавший остаться анонимным, отправился к стоматологу по печальному поводу – по медицинским показаниям ему предстояло удаление зуба. По его словам, процедура прошла вполне успешно, но его настроение от этого не улучшилось. Австралиец был так расстроен и так не хотел расставаться с вырванным зубом, что решил сохранить его в мешочке и носить его с собой в качестве талисмана.
По пути домой от дантиста, чтобы поднять себе настроение и испытать силу своего нового талисмана, мужчина решил купить лотерейный билет. В этот же день прошел розыгрыш, в ходе которого выяснилось, он не просто победил, а сорвал джекпот в размере 1 миллиона австралийских долларов (около 47 миллионов рублей по текущему курсу). Победитель был ошеломлен, когда понял, насколько силен оказался его новый амулет. «Это просто волшебное событие, и мне до сих пор сложно в это поверить. Еще утром день начинался ужасно. Поход к стоматологу сам по себе неприятен, но удаление зубов – это вдвойне ужасно. Только по этой причине я решил попытать удачу в лотерею – мне было необходимо взбодриться», – признался счастливый миллионер, добавивший, что потратит выигрыш, чтобы выплатить ипотеку за дом, помочь семье и жить в спокойствии и безопасности дальше. Работу оставлять он пока не планирует.
Фото: depositphotos
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