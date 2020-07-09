Мужчина удалил зуб мудрости и умер через 2 недели из-за потери крови

В госпитале Гофань сказал специалистам, что, кажется, умирает, но надлежащей помощи так и не получил – ему наложили еще пару швов на место удаления зуба, но кровотечение все равно продолжилось. Спустя 10 дней после первоначальной операции родные мужчины были вынуждены вызвать ему скорую помощь. Его доставили в больницу и положили в реанимацию. К сожалению, ничто не помогло, и мужчина спустя 5 дней скончался. Согласно больничным записям, причиной смерти названы сепсис и кровоизлияние в мозг. В дополнительном отчете заявляется, что он страдал от острого миелоидного лейкоза, который делает пациентов более восприимчивыми к инфекциям, что может привести к летальному исходу в течение нескольких недель, если их не лечить.

Теперь семья жертвы обвиняет стоматологов в халатности. Сестра молодого человека сказала: «Он даже шутил: «Я так сильно истекаю кровью, что скоро умру. Не забудь погасить за меня ипотеку, когда меня не станет». Женщина добавила, что ее брата кремировали и к ним привезли уже только урну с прахом, по ее мнению, это сделано для того, чтобы не допустить проведения независимой экспертизы и теста костного мозга, который мог бы подтвердить или опровергнуть наличие рака. «Мы думаем, что в больнице не все в порядке, мы уверены, что это они во всем виноваты, — пояснила она. — Мой брат сообщал дантисту о своем состоянии, но он не воспринял его всерьез. В результате мой брат упустил свой шанс получить должное лечение».

Фото: depositphotos

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