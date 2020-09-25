Мужчина съел слишком много мармелада из лакрицы и умер от остановки сердца

Как рассказал кардиолог больницы Массачусетса Нил Бутала, американец любил фруктовый мармелад. За две недели до своей смерти он начал есть его в больших количествах, покупая конфеты с лакрицей. Мужчина упал внезапно в обморок, когда обедал в ресторане быстрого питания. Американцу вызвали скорую, прибывшие доктора выявили опасно низкий уровень калия в крови. Это, в свою очередь, привело к нарушению сердечного ритма. Медики сделали пациенту искусственное дыхание и реанимировали, однако на следующий день любитель сладкого скончался. Как объяснил доктор Бутала, лакрица может быть опасной для организма: даже небольшое количество значительно повышает давление.