Мужчина съел слишком много мармелада из лакрицы и умер от остановки сердца
Фото: Global Look Press
Как рассказал кардиолог больницы Массачусетса Нил Бутала, американец любил фруктовый мармелад. За две недели до своей смерти он начал есть его в больших количествах, покупая конфеты с лакрицей. Мужчина упал внезапно в обморок, когда обедал в ресторане быстрого питания. Американцу вызвали скорую, прибывшие доктора выявили опасно низкий уровень калия в крови. Это, в свою очередь, привело к нарушению сердечного ритма. Медики сделали пациенту искусственное дыхание и реанимировали, однако на следующий день любитель сладкого скончался. Как объяснил доктор Бутала, лакрица может быть опасной для организма: даже небольшое количество значительно повышает давление.
Опасность таких конфет таится в глицирризинованной кислоте, которая содержится в корнях лакрицы. Вещество снижает до критического уровня в теле запасы калия и других минералов. Как уточнили в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, съедая по 55 граммов лакрицы ежедневно в течение 14 дней можно нарушить сердечный ритм, что грозит летальным исходом.
Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!