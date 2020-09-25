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Мужчина съел слишком много мармелада из лакрицы и умер от остановки сердца

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Фото: Global Look Press

54-летний житель американского штата Массачусетс умер от внезапной остановки сердца после того, как переел мармелада, пишет The New England Journal of Medicine.

Как рассказал кардиолог больницы Массачусетса Нил Бутала, американец любил фруктовый мармелад. За две недели до своей смерти он начал есть его в больших количествах, покупая конфеты с лакрицей. Мужчина упал внезапно в обморок, когда обедал в ресторане быстрого питания. Американцу вызвали скорую, прибывшие доктора выявили опасно низкий уровень калия в крови. Это, в свою очередь, привело к нарушению сердечного ритма. Медики сделали пациенту искусственное дыхание и реанимировали, однако на следующий день любитель сладкого скончался. Как объяснил доктор Бутала, лакрица может быть опасной для организма: даже небольшое количество значительно повышает давление.

Опасность таких конфет таится в глицирризинованной кислоте, которая содержится в корнях лакрицы. Вещество снижает до критического уровня в теле запасы калия и других минералов. Как уточнили в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, съедая по 55 граммов лакрицы ежедневно в течение 14 дней можно нарушить сердечный ритм, что грозит летальным исходом.

Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!