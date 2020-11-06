Мужчина принял горячий душ и чуть не умер из-за сильной аллергической реакции

При сборе анамнеза специалисты выяснили, что ранее мужчина проживал на тропическом острове, а после переезда в Колорадо, где зимой температура воздуха на улице снижается до нуля и ниже, у него начали появляться проявляться признаки аллергии на холод – открытые участки кожи покрывались красными пятнами. Однако столь сильная реакция на прохладный воздух ванной комнаты случилась впервые. Парамедики вкололи своему пациенту адреналин и подключили к баллону с кислородом, а затем доставили в больницу, где его лечили антигистаминными и стероидами до тех пор, пока он не пошел на поправку. При выписке ему выписали рецепт на шприц-ручку с адреналином, который он должен всегда иметь под рукой на случай внезапного приступа.

Специалисты рассказали, что подобный вид аллергии может наступить не только вследствие воздействия низких температур, но и из-за их перепада в душе, из-за холодной воды или употребления ледяной воды, напитков и пищи. Наиболее частый симптом болезни – красная зудящая сыпь (крапивница), в сложных случаях – анафилактический шок, приводящий к падению артериального давления и сужению дыхательных путей, что, в свою очередь, затрудняет дыхание. Подобные реакции, как правило, возникают при воздействии холода на все тело.

Фото: depositphotos

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