Мужчина пожертвовал свою почку случайному знакомому в гольф-клубе

Человек, который боролся с прогрессирующей почечной недостаточностью, получил новый орган после встречи с донором на поле для гольфа, сообщает британское издание Daily Mail.

Британский полицейский 56-летний Марк Филипс впервые узнал о своей почечной недостаточности в 2017 году. Оказалось, что уже тогда его орган функционировал всего на 10%. У него была диагностирована пятая стадия хронического заболевания почек, и он начал диализ. Три месяца спустя его жена Ирен Хирн (60 лет) сообщила о беде супруга их старому знакомому Грэму Сазерленду (70 лет), когда они вместе играли в гольф. На тот момент он уже вызвался быть живым донором и ждал, когда его почка кому-то потребуется. До этого они были знакомы через гольф-клуб, но почти не общались. Однако это совпадение сделало их близкими друзьями.