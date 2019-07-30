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Мужчина пожертвовал свою почку случайному знакомому в гольф-клубе

Это было ошеломляющая случайная встреча нуждающегося в пересадке почки и живого донора, которые совпали по анализам.

Человек, который боролся с прогрессирующей почечной недостаточностью, получил новый орган после встречи с донором на поле для гольфа, сообщает британское издание Daily Mail.

Британский полицейский 56-летний Марк Филипс впервые узнал о своей почечной недостаточности в 2017 году. Оказалось, что уже тогда его орган функционировал всего на 10%. У него была диагностирована пятая стадия хронического заболевания почек, и он начал диализ. Три месяца спустя его жена Ирен Хирн (60 лет) сообщила о беде супруга их старому знакомому Грэму Сазерленду (70 лет), когда они вместе играли в гольф. На тот момент он уже вызвался быть живым донором и ждал, когда его почка кому-то потребуется. До этого они были знакомы через гольф-клуб, но почти не общались. Однако это совпадение сделало их близкими друзьями.

На следующий же день Сазерленд связался с Филипсом, и позже тесты показали, что они совпадают. Мужчинам сделали операцию в октябре прошлого года. Девять месяцев спустя мистер Филлипс утверждает, что у него произошли «феноменальные изменения в его жизни» и он с нетерпением ждет возможности вернуться к работе.

Около 6000 человек находятся в списке ожидающих пересадки почки в Великобритании. В прошлом году более 400 человек погибли в ожидании операции.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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