Мужчина пожаловался на изжогу и скончался спустя 20 минут
Молодой человек, работавший охранником Национальной службы здравоохранения Госфорта, внезапно почувствовал острую боль в животе, когда был в гостях у своей сестры Сары 1 февраля. Мужчина подумал, что это изжога и выпил таблетку. Несмотря на это, ему вскоре стало хуже. У Дэна произошел припадок, а через 15 минут он вовсе перестал дышать.
Healthy dad, 31, dies of heart attack 20 minutes after complaining of heartburn https://t.co/SAjMwXDMC8 pic.twitter.com/hQF4C4NFBv— Daily Mirror (@DailyMirror) February 15, 2021
Родственники Мортона пытались его спасти и сделали искусственное дыхание, но это не помогло. «Мы позвонили в службу 999, потому что он вспотел, а потом у него внезапно случился припадок, и он перестал дышать. В этот момент мне пришлось начать делать искусственное дыхание, но дыхания уже не было», - рассказала Сара.
Сестра Дэна уточнила, что брат пришел к ней с жалобами на изжогу. «Он отнес дочь Фиби на верхний этаж, а затем спустился вниз и выпил таблетку», - подчеркнула она. Как выяснила экспертиза, у мужчины была артериальная блокада, шансы выжить при которой составляли всего 12%. До этого Дэн не имел симптомов недуга.
«Моему маленькому сыну четыре года, и теперь он каждую ночь открывает окно, чтобы спеть песню своему дяде Дэну. Невозможно даже описать его любовь к Фиби - весь его мир вращался вокруг нее», - подчеркнула Сара, добавив, что девочка потеряла самого лучшего отца в мире.
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Фото: pexels.com
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