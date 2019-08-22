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Мужчина похудел на 90 кг после смерти дочери, чтобы помочь зятю растить внуков

Дочь перед уходом из жизни просила отца не бросать ее мужа одного.

Три года назад дочь 56-летнего жителя Уэльса Майка Саммерса умерла от рака груди. Зная о своем близком уходе, Сара попросила отца не оставлять ее мужа одного с детьми и помочь в воспитании малышей, сообщает Wales Online.

Сара просила отца позаботиться о своих детях

Тогда Саммерс весил около 170 килограммов и у него было множество хронических заболеваний. Вести полноценный и активный образ жизни, необходимый для воспитания детей, он не мог. Тогда мужчина понял, что, если и с ним что-то случится, он подведет всю семью и не сдержит данное дочери слово. Однако сразу приняться за себя и отказаться от вредных привычек он не смог. Майк много ел: бутерброды, фастфуд, еда на вынос, а в перерыве между основными приемами пищи были нескончаемые перекусы.

В 2018 году его здоровье Саммерса окончательно пошатнулось и он попал в больницу. После курса лечения осиротевший отец записался на программу похудения. Всего за 12 месяцев Майк Саммерс избавился от 90 килограммов жира. Его вес составил 76 килограммов.

«Я делал это не для себя, а для близких», — рассказал Майк, внешность которого до неузнаваемости изменилась.

Текст: Галина Нежнева

Фото: walesonline.co.uk

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