Врачи вернули к жизни мужчину после 45-минутной остановки сердца

45-летний Майкл Кнапински решил прогуляться и отправился в одиночку покорять национальный парк на стратовулкане Рейнир в американском штате Вашингтон, но переоценил свои возможности и заблудился, передает CNN. Пока мужчина пытался найти дорогу обратно, температура опустилась ниже нуля, силы его покинули и когда на него наткнулись спасатели, он был уже без сознания. Пострадавшего доставили в реанимацию, где врачи делали все возможное, чтобы запустить остановившееся из-з переохлаждения сердце. Сначала мужчину подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), выполняющего работу главного органа, перегоняя кровь, снабжая ее кислородом и давая людям, оказавшимся в такой ситуации, пусть небольшой, но шанс. Врачам понадобилось 45 минут, чтобы восстановить кровоток в замерзшем теле мужчины и перезапустить его сердце.

«Когда я проснулся, то просто не понимал, что же произошло. Но я очень благодарен медперсоналу за то, что они не отказались от меня. И я жив, я дышу», — прокомментировал любитель пеших прогулок WPVI-TV. Мужчина провел в больнице е 8 дней и затем благополучно отправился домой. По словам экспертов, справиться с гипотермической остановкой сердца удается лишь небольшому количеству людей, у которых изначально было отменное здоровье и крепкийиммунитет.