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Мужчина отпраздновал 111-летие и раскрыл секрет долголетия

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Фото: Twitter/@austoldestman

Австралиец Декстер Крюгер, отпраздновавший свое 111-летие, рассказал о секрете долголетия, пишет LADBible.

Мужчина находится в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд. 13 января ему исполнилось 111 лет, праздник провели в узком кругу, из-за ограничений, вызванный коронавирусом, Декстер не смог позвать много гостей.

Как уточнил австралиец, секретом своего долголетия он считает креветки. В день мужчина съедает дюжину креветок. «Я думаю, они очень полезны для здоровья. На ужин я часто ем банку сардин с супом», - сказал он. Кроме того, у него всегда бодрое расположение духа: Крюгер часто что-то насвистывает и поет.

«Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет», - говорит он. Несмотря на то, что Декстер застал обе мировые войны, Великую депрессию, несколько засух, он считает, что в его судьбе было больше хорошего, чем плохого. Он уверен, что человечество сможет победить пандемию коронавируса. Всю жизнь Крюгер посвятил работе на ферме с крупным рогатым скотом. «Мы справимся с вирусом. В моей отрасли - животноводстве - было несколько серьезных проблем, которые удалось решить вакцинами», - подчеркнул специалист.

Возраст не мешает австралийцу идти к поставленным целям. Фермер после смерти жены, будучи в возрасте 86 лет, начал писать книги, сочинять стихи и стал автором около 300 рассказов. Самый пожилой австралиец выпустил 12 книг, последняя из которых под названием «Как вам это понравится» была опубликована всего два года назад.

Фото: Twitter/@austoldestman, pixabay.com

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