Мужчина отпраздновал 111-летие и раскрыл секрет долголетия
Фото: Twitter/@austoldestman
Мужчина находится в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд. 13 января ему исполнилось 111 лет, праздник провели в узком кругу, из-за ограничений, вызванный коронавирусом, Декстер не смог позвать много гостей.
Как уточнил австралиец, секретом своего долголетия он считает креветки. В день мужчина съедает дюжину креветок. «Я думаю, они очень полезны для здоровья. На ужин я часто ем банку сардин с супом», - сказал он. Кроме того, у него всегда бодрое расположение духа: Крюгер часто что-то насвистывает и поет.
It was a privilege this morning to join Dexter Kruger Australia's oldest person for his 111th Birthday in Roma pic.twitter.com/4wUg5LoFXS— Ann Leahy (@AnnLeahyLNP) January 13, 2021
«Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет», - говорит он. Несмотря на то, что Декстер застал обе мировые войны, Великую депрессию, несколько засух, он считает, что в его судьбе было больше хорошего, чем плохого. Он уверен, что человечество сможет победить пандемию коронавируса. Всю жизнь Крюгер посвятил работе на ферме с крупным рогатым скотом. «Мы справимся с вирусом. В моей отрасли - животноводстве - было несколько серьезных проблем, которые удалось решить вакцинами», - подчеркнул специалист.
Возраст не мешает австралийцу идти к поставленным целям. Фермер после смерти жены, будучи в возрасте 86 лет, начал писать книги, сочинять стихи и стал автором около 300 рассказов. Самый пожилой австралиец выпустил 12 книг, последняя из которых под названием «Как вам это понравится» была опубликована всего два года назад.
Фото: Twitter/@austoldestman, pixabay.com
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