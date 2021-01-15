Мужчина отпраздновал 111-летие и раскрыл секрет долголетия

Мужчина находится в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд. 13 января ему исполнилось 111 лет, праздник провели в узком кругу, из-за ограничений, вызванный коронавирусом, Декстер не смог позвать много гостей.

Как уточнил австралиец, секретом своего долголетия он считает креветки. В день мужчина съедает дюжину креветок. «Я думаю, они очень полезны для здоровья. На ужин я часто ем банку сардин с супом», - сказал он. Кроме того, у него всегда бодрое расположение духа: Крюгер часто что-то насвистывает и поет.