Мужчина остался парализованным после того, как решил показать детям, как кувыркаться

Уэйн пояснил: «Мы говорили о том, как кувыркались в детстве, и я, главный клоун в нашей компании, решил продемонстрировать свои таланты прямо на ковре в гостиной». Однако во время его выполнения он внезапно обмяк и понял, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Он сразу понял, что случилось что-то страшное. Британца быстро доставили в скорую помощь, где врачи диагностировали, что у него поврежден спинной мозг и он будет парализован ниже груди на всю жизнь. Он провел три недели в отделении интенсивной терапии, а затем был переведен в Центр травм позвоночника для начала реабилитации. «Теперь я пытаюсь приспособиться к своей новой жизни. Все препятствия, которые мне выпали, нужны для чего-то, но мне остается только приспособиться к тому, чтобы попробовать что-то сделать по-другому», – говорит Уэйн.

Фото: depositphotos

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