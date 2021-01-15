Мужчина оглох после порции острой лапши быстрого приготовления
Любитель острой пищи приехал в Лондон из Маврикия. В этой стране местные жители с детства знакомы с острыми блюдами: так в доме его родителей можно найти не меньше десяти сортов перца чили.
Мужчина признался, что обожает острую лапшу быстрого приготовления. Он увидел ролик о корейской лапше на YouTube и захотел попробовать приготовить ее. Смелый Балла купил лапшу со вкусом курицы и решил сделать ее «двойной остроты». Житель Великобритании сварил лапшу, добавил в нее листья салата и яйца. Кроме того, он обильно полил блюдо соусом из упаковки. Суп на тот момент уже был страшным: он приобрел кроваво-красный оттенок.
«Было вкусно, вкус очень ярко выраженный. Но затем меня ударило огненным вихрем», — вспоминает Римал. Внезапно зубы мужчины онемели, его горло сжалось, было ощущение, что по пищеводу «течет лава». Упрямый уроженец Маврикия решил не сдаваться и идти до конца: он смог съесть половину миски. Тело «гурмана» оцепенело, онемели пальцы, лицо покраснело, было очень жарко. «В конце концов, съев половину тарелки, я сдался и был разочарован в себе», — уточнил парень.
На завтра начались проблемы хуже. У Баллы заболело ухо, он перестал слышать. Римал оглох на два дня. Мужчина после инцидента начал искать отзывы в интернете и узнал, что дегустаторы лапши часто сталкиваются с такими явлениями. Выяснилось, что из-за перца чили опухли слизистые оболочки носа и горла, что заблокировало евстахиевы трубы. Это каналы, соединяющие полость среднего уха с глоткой. Молодой человек посоветовал не повторять его ошибок и не есть «лапшу смерти».
Фото: pixabay.com
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