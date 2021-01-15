Мужчина оглох после порции острой лапши быстрого приготовления

Любитель острой пищи приехал в Лондон из Маврикия. В этой стране местные жители с детства знакомы с острыми блюдами: так в доме его родителей можно найти не меньше десяти сортов перца чили.

Мужчина признался, что обожает острую лапшу быстрого приготовления. Он увидел ролик о корейской лапше на YouTube и захотел попробовать приготовить ее. Смелый Балла купил лапшу со вкусом курицы и решил сделать ее «двойной остроты». Житель Великобритании сварил лапшу, добавил в нее листья салата и яйца. Кроме того, он обильно полил блюдо соусом из упаковки. Суп на тот момент уже был страшным: он приобрел кроваво-красный оттенок.