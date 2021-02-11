Мужчина нашел родинку на теле и узнал о раке четвертой стадии

Медики подтвердили, что это злокачественная опухоль, которую нужно немедленно убрать. После удаления новообразования на его теле появились небольшие опухоли. Мужчина чувствовал слабость и тошноту. На этот раз диагноз звучал как приговор: биопсия подтвердила, что у Люка метастатическая меланома четвертой стадии, которая распространилась по его коже и лимфатическим узлам.

«Это было похоже на смертный приговор. Я был в полном шоке, перспективы были никакими», — сказал он. В начале 2020 года парень начал иммунотерапию — метод лечения рака, который помогает иммунной системе распознавать раковые клетки и атаковать их. Но здоровье Люка все еще ухудшалось, он терял вес и чувствовал такую боль, что не мог поднять руки. Сегодня он продолжает лечение и по-прежнему настроен позитивно. «Рак кожи все чаще встречается среди молодежи. Убедитесь, что вы здоровы. При любом сомнении идите к врачу», — говорит он.

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