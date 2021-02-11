Мужчина нашел родинку на теле и узнал о раке четвертой стадии
35-летний мужчина из Уэльса, пытается привлечь внимание молодежи к проблеме диагностики онкологических заболеваний. По его словам, ему поставили диагноз метастатическая меланома четвертой стадии уже после того, как болезнь распространилась по коже и лимфатическим узлам.
Man told he has incurable skin cancer after finding 'odd-looking' mole on backhttps://t.co/ZGn0T1kwdb pic.twitter.com/3IfrC0J9L8— Daily Mirror (@DailyMirror) February 11, 2021
Молодой человек жил без забот и никогда сильно не болел. Счастливой жизни пришел конец, когда однажды Томас заметил: след на коже на его спине начал чернеть из-за странной «болячки», он записался на прием к врачу в 2014 году. Врачи диагностировали меланому кожи, ее можно было удалить на операции. С тех пор Люк забыл о заболевании, пока оно снова не напомнило о себе в 2019 году. К тому времени он состоял в счастливых отношениях и работал архитектором в Лондоне. В очередной раз мужчина забеспокоился из-за состояния кожи — он нашел на руке небольшую родинку.
Медики подтвердили, что это злокачественная опухоль, которую нужно немедленно убрать. После удаления новообразования на его теле появились небольшие опухоли. Мужчина чувствовал слабость и тошноту. На этот раз диагноз звучал как приговор: биопсия подтвердила, что у Люка метастатическая меланома четвертой стадии, которая распространилась по его коже и лимфатическим узлам.
«Это было похоже на смертный приговор. Я был в полном шоке, перспективы были никакими», — сказал он. В начале 2020 года парень начал иммунотерапию — метод лечения рака, который помогает иммунной системе распознавать раковые клетки и атаковать их. Но здоровье Люка все еще ухудшалось, он терял вес и чувствовал такую боль, что не мог поднять руки. Сегодня он продолжает лечение и по-прежнему настроен позитивно. «Рак кожи все чаще встречается среди молодежи. Убедитесь, что вы здоровы. При любом сомнении идите к врачу», — говорит он.
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Фото: pixabay.com
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