90-летнему мужчине потребовалась помощь в лечении сексуальной зависимости
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, одному из самых пожилых пациентов с секс-аддикцией в Великобритании из тех, кто обратился за помощью, было аж 90 лет. Он проходил лечение в Национальной службе здравоохранения. Паула Холл, клинический директор Центра по борьбе с сексуальной зависимостью отметила, что это быстро растущая проблема из-за того, что доступ к эротическим услугам возрос благодаря сети Интернет: «Для многих зависимость начинается с порнографии и онлайн-встреч, а затем начинает прогрессировать, и люди начинают все больше рисковать и буквально превращаются в наркоманов». Возраст больных с даннй проблемой с каждым годом становится все старше. Для людей с секс-аддикцией существуют группы поддержки, а также медикаментозное лечение и когнитивно-поведенческая терапия.
Внимание общественности к сексуальной зависимости впервые было приковано в 1992 году, когда в этом обвинили голливудского актера Майкла Дугласа, которому в тот момент было 47 лет. Сам артист в 2015 году пояснил в одном из интервью, что в 90-х у него была алкогольная зависимость, которая усугубилась из-за смерти отчима, потому он рад, что тогда пошел на реабилитацию: «Она мне, безусловно, помогла лучше понять себя. В то время только вышел «Основной инстинкт», я был очень популярен, потому какие-то «умные» британские редакторы придумали вместо алкогольной сексуальную зависимость. Это стало новой болезнью, никто до этого не слышал ни о чем таком, но с тех пор этот «диагноз» всегда со мной и до сих пор всплывает время от времени».
Фото: depositphotos
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