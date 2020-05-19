90-летнему мужчине потребовалась помощь в лечении сексуальной зависимости

Внимание общественности к сексуальной зависимости впервые было приковано в 1992 году, когда в этом обвинили голливудского актера Майкла Дугласа, которому в тот момент было 47 лет. Сам артист в 2015 году пояснил в одном из интервью, что в 90-х у него была алкогольная зависимость, которая усугубилась из-за смерти отчима, потому он рад, что тогда пошел на реабилитацию: «Она мне, безусловно, помогла лучше понять себя. В то время только вышел «Основной инстинкт», я был очень популярен, потому какие-то «умные» британские редакторы придумали вместо алкогольной сексуальную зависимость. Это стало новой болезнью, никто до этого не слышал ни о чем таком, но с тех пор этот «диагноз» всегда со мной и до сих пор всплывает время от времени».

Фото: depositphotos

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