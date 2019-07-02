Мужчина лишился обеих рук и ног из-за болезни, которая начиналась как обычная простуда

Англичанин Алекс Льюис рассказал, как ему удалось пережить страшное заболевание. То, что поначалу казалось простудой или, в худшем случае, гриппом, быстро и страшно переросло в нечто очень редкое, но совершенно разрушительное — форму гангрены, вызываемую обычно безвредными бактериями Streptococcus A, сообщает британское издание Daily Mail.

Стрептококковые инфекции обычно становятся опасными только у пожилых людей, но Алексу было всего 33 года, когда его атаковали эти бактерии. Сначала это было похоже на простудное заболевание, но оказалось, что его состояние было симптомом заражения крови.

Врачи говорили, что надежды на выживание нет. Спасла его только ампутация обеих рук и ног.