Мужчина лишился ноги, случайно поскользнувшись на бутерброде
Трагическое событие произошло в городе Бонхилл, округ Уэст-Данбартоншир. 65-летний социальный работник на пенсии Малколм Уайт и его супруга, 53-летняя Ивонна, 11 июля сидели в саду. Жена предложила мужчине салат и бутерброд с мясом, передает издание Daily Record.
«Она сделала его, и по какой-то причине я пошел обратно в дом с сэндвичем. Кусочек помидора выпал, я поскользнулся на нем и ударился пальцем о плинтус», — вспомнил пожилой мужчина.
A Scots grandad lost his leg in a freak accident after slipping on a slice of tomatohttps://t.co/cIwKxSLv7z— The Daily Record (@Daily_Record) September 22, 2020
Уайт смог самостоятельно встать, но заметил, что его палец почернел. В больнице мужчине сделали рентген стопы, который показал: палец сломан. Однако врач не стал срочно оказывать помощь и назначил операцию на понедельник. За выходные черной стала вся стопа. Обеспокоенная состоянием мужа, Ивонна вызвала врача домой.
«Следующее, что я помню — как проснулся в больнице после четырех дней в реанимации», — уточнил Уайт. На ноге мужчины образовались тромбы, которые мешали циркуляции крови. Медики безуспешно пытались удалить их, а потом и вовсе объявили Уайту, что придется ампутировать ногу. Мужчина лишился ноги до колена.
Фото: Global Look Press
Упавший из бутерброда помидор сильно изменил жизнь супругов. Если раньше Малколм часто посещал кафе, делал ставки на футбол и встречался с друзьями, то теперь он редко выходит из дома.
Фото: Global Look Press
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