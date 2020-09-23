Мужчина лишился ноги, случайно поскользнувшись на бутерброде

Трагическое событие произошло в городе Бонхилл, округ Уэст-Данбартоншир. 65-летний социальный работник на пенсии Малколм Уайт и его супруга, 53-летняя Ивонна, 11 июля сидели в саду. Жена предложила мужчине салат и бутерброд с мясом, передает издание Daily Record.

«Она сделала его, и по какой-то причине я пошел обратно в дом с сэндвичем. Кусочек помидора выпал, я поскользнулся на нем и ударился пальцем о плинтус», — вспомнил пожилой мужчина.