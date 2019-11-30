Мужчина лечил отит народным средством и чуть не лишился слуха

Как рассказывает доктор Чжун Ицюнь, во время осмотра он обнаружил в глубине ушного канала мужчины странное инородное тело белого цвета, которое не мог опознать. Доктор склонялся к тому, что белое вещество, источающее тошнотворный запах, являлось «продуктом» воспаления уха. И только тогда, когда лор принялся извлекать вещество из уха пациента, мужчина сознался, чем на самом деле являлось инородное тело. Дело в том, что еще задолго до обращения к врачу мужчина не мог нормально спать по ночам из-за ужасной боли в ухе. Однажды в интернете ему попалось видео о чудодейственной силе чеснока, который прекрасно лечит различного рода воспаления. В частности, в видео говорилось, что чеснок содержит аллицин - противовоспалительное вещество, которое помогает при отите.

Не долго думая, мужчина разрезал очищенный зубчик чеснока пополам и вставил себе в ухо, как беруши. В надежде на чудодейственное исцеление, он оставил чеснок в ухе на последующие два месяца. К сожалению, чуда не случилось, воспаление стало прогрессировать. Более того, из-за длительной ферментации в ухе, чеснок начал источать гнилостный запах, не оставляя мужчине ничего иного, как обратиться к врачу. Тем более, что чеснок застрял в ушном канале настолько глубоко, что мужчина был не в состоянии извлечь его самостоятельно.

По словам Ицюня, случай, приключившийся с его пациентом, должен стать напоминанием для других людей, что к медицинским рекомендациям, полученным онлайн, следует подходить с предельной осторожностью. Не стоит слепо верить в средства народной медицины и вводить в уши такие продукты, как чеснок, имбирь или перец чили, как это часто советуют в интернете. Они закупоривают ушной канал и препятствуют самоочищению ушей, что, в свою очередь, чревато не только воспалением и серьезной инфекцией, но и потерей слуха.