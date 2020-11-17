Мужчина чуть не умер из-за того, что врачи приняли рак языка за аллергию на собак

Отец двоих детей поделился с изданием mirror.co.uk своей историей, рассказав, как врачи ошибочно приняли онкологию за аллергию на собачью шерсть, назначив мужчине бесполезное лечение и упустив драгоценное время.

52-летний Кевин Парнхэм отправился к своему терапевту после того, как заметил, что он начал регулярно покашливать и прочищать горло. Его врач провел беглый осмотр и решил, что у него, вероятно, аллергия на шерсть от домашнего питомца Оттиса, и прописал ему антигистаминные препараты. Симптомы Кевина сохранялись, его состояние ухудшалось и поэтому его направили к другому специалисту, который обнаружил у него подозрительную язвочку на задней части языка. Биопсия подтвердила, что это злокачественная опухоль, и Кевин начал изнурительную химиотерапию и лучевую терапию.

«Я подумал, что что-то не то, когда мне стало труднее глотать, и тогда мне впервые пришла в голову мысль о возможности рака рта. У меня не было специальных знаний об этой болезни, но я знал, что рак может зародиться практически в любом органе. Я не курю, а только иногда позволяю себе крепкие напитки, поэтому был уверен, что никогда не столкнусь с чем-то подобным. В самом начале лечения я сам ездил на сеансы и возвращался обратно, но со временем мне пришлось просить кого-то отвести меня в больницу, потому как у меня была постоянная усталость и ужасная боль, я не думал, что выживу и уже готов был попрощаться со всеми», — признался отец двоих детей и добавил, что ему не посчастливилось подхватить неприятные осложнения после химиотерапии, в том числе молочницу и инфекцию в ротовой полости.

Сейчас Кевин делится своим опытом, чтобы напомнить другим о важности диагностики, ведь если вовремя распознать болезнь, то можно подобрать намного более эффективное лечение. Рак полости рта может проявляться как длительная язва полости рта, которая не проходит в течение трех недель, красные или белые пятна во рту или любые шишки и опухоли на голове или шее. Поэтому если вы заметили у себя нечто подобное, то не игнорируйте симптомы, а сразу же обращайтесь к врачу.