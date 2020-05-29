Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» скончался от коронавируса

В Москве от осложнений из-за коронавируса скончался супруг звезды фильма «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой — 81-летний режиссер Самвел Гаспаров. Сама 61-летняя актриса также борется с болезнью. Родные надеются, что ее организм окажется сильнее.

Печальную весть сообщил редактор Георгий Сааков. «Скорбная весть. Очень. От Нины Шадури, завлит. Тбилисского грибоедовского театра: В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров, уроженец Тбилиси, выпускник ВГИКа, ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как "Шестой", "Хлеб, золото, наган", "Без особого риска". Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел... Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой, глубокие соболезнования нашей Аннушке, всем родным и близким. Светлая память!», — написал он в социальной сети.