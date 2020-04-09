passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Муж обнаружил у жены опухоль в груди благодаря щекотке

Музыкант Марк буквально спас жизнь супруги, случайно диагностировав у нее рак груди на начальной стадии.

Супруги Аби и Марк из Бэдфорда (Великобритания) до сих пор не могут поверить в произошедшее. В один из дней, отходя ко сну, 29-летний Марк обнаружил в груди жены образование размером буквально с горошину. Находку он обнаружил, когда пощекотал супругу на сон грядущий. Почувствовав неладное, Марк тут же сказал об этом Аби. 34-летняя женщина на следующий же день отправилась к врачу. Специалист не с первой попытки обнаружил новообразование в груди пациентки.

Только со второй попытки доктора обнаружили в груди Аби злокачественную опухоль размером шесть миллиметров. Так как она была диагностирована на начальной стадии, девушке удалось спасти грудь. Ей также не понадобилась химиотерапия.

«Я никогда не проверяла свою грудь. Если бы Марк не нашел маленький комочек размером с горох, я бы жила с ним годы. Так часто и бывает: женщины приходят к врачу, когда опухоль уже нельзя не заметить, а значит время упущено! Девушки, обязательно проверяйте свою грудь - это может спасти вам жизнь!» - цитирует Аби таблоид The Sun.

Для диагностики в отдельных случаях достаточно пальпации. Однако лучше приучить себя регулярно, раз в год, делать УЗИ грудных желез. А после 35 лет доктора рекомендуют делать маммографию. Эти анализы должны быть в чек-листе любой женщины, ведь смертность от рака груди занимает одно из ведущих мест во всем мире.

Фото: Depositphotos.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!