Муж обнаружил у жены опухоль в груди благодаря щекотке

Супруги Аби и Марк из Бэдфорда (Великобритания) до сих пор не могут поверить в произошедшее. В один из дней, отходя ко сну, 29-летний Марк обнаружил в груди жены образование размером буквально с горошину. Находку он обнаружил, когда пощекотал супругу на сон грядущий. Почувствовав неладное, Марк тут же сказал об этом Аби. 34-летняя женщина на следующий же день отправилась к врачу. Специалист не с первой попытки обнаружил новообразование в груди пациентки.

Только со второй попытки доктора обнаружили в груди Аби злокачественную опухоль размером шесть миллиметров. Так как она была диагностирована на начальной стадии, девушке удалось спасти грудь. Ей также не понадобилась химиотерапия.

«Я никогда не проверяла свою грудь. Если бы Марк не нашел маленький комочек размером с горох, я бы жила с ним годы. Так часто и бывает: женщины приходят к врачу, когда опухоль уже нельзя не заметить, а значит время упущено! Девушки, обязательно проверяйте свою грудь - это может спасти вам жизнь!» - цитирует Аби таблоид The Sun.

Для диагностики в отдельных случаях достаточно пальпации. Однако лучше приучить себя регулярно, раз в год, делать УЗИ грудных желез. А после 35 лет доктора рекомендуют делать маммографию. Эти анализы должны быть в чек-листе любой женщины, ведь смертность от рака груди занимает одно из ведущих мест во всем мире.