Мутация в клетках и атрофия: чем опасно беспрерывное ношение шеллака?

Покрытие ногтевой пластины шеллаком – эта та процедура, которая пользуется популярностью во всех салонах красоты. Тем не менее врач-дерматолог Татьяна Егорова предупредила всех женщин об опасности. Оказывается, между сеансами маникюра следует делать перерывы на два месяца, и вот почему.

«Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Поэтому первый момент — это снижение ультрафиолетовой нагрузки», — поделилась Татьяна.

Также врач-дерматолог пояснила, что ношение шеллака без перерыва может ослабить ногтевую пластину настолько, что возникнет атрофия или произойдёт деформация ногтя. Вот почему необходимо на некоторое время отказаться от маникюра и дать своим ногтям восстановиться.

ФОТО: https://o-tendencii.com/manikjur/1125-krasivye-ruki-devushki-76-foto.html