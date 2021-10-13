Мучает изжога? Когда надо срочно бежать к врачу

По словам специалиста, изжога не всегда означает наличие какой-либо болезни и может появляться у здоровых людей. «Когда человек переел, резко наклонился или в случае большой физической нагрузки после еды. Это бывает, это вариант нормы. Пищевод быстро восстанавливается, есть такое понятие клиренса (клиренс в медицине — это скорость очищения среды или ткани организма от какого-либо вещества)», — отметила Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik.

В некоторых случаях причиной возникновения недуга иногда становится аллергическая непереносимость определенных продуктов, отмечает эксперт. Тогда организм пытается избавиться от агрессивного воздействия, появляется дискомфорт, тяжесть и даже острая боль и спазм. При разовых случаях изжоги следует проанализировать свой рацион и выяснить, какие продукты спровоцировали неприятные ощущения, а также можно воспользоваться специальными лекарствами.

Однако когда изжога — ваш постоянный спутник по жизни, необходимо медицинское обследование. «Надо срочно идти к врачу. Это может быть поражение желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, развитие панкреатита. Надо разбираться в той проблеме, которая возникла», — подчеркнула врач-гастроэнтеролог.