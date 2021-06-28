Можно ли прививаться «Спутником V» беременным и кормящим россиянкам

«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — сообщается в инструкции.

Также отсутствуют клинические данные и по поводу вакцинации у кормящих женщин, но отмечается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании. «В связи с этим применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано», — сообщается в инструкции.