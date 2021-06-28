Можно ли прививаться «Спутником V» беременным и кормящим россиянкам
На сайте medum.ru появилась обновленная инструкция к вакцине, в которой добавлена информация о применении препарата при беременности и в период грудного вскармливания. В новом документе отмечается отсутствие информации об опыте клинического применения отечественного препарата во время беременности женщин.
«В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — сообщается в инструкции.
Также отсутствуют клинические данные и по поводу вакцинации у кормящих женщин, но отмечается, что невозможно исключить риск для детей, находящихся на грудном вскармливании. «В связи с этим применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано», — сообщается в инструкции.
Фото: freepik.com
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